Laurea in Ingegneria | come accedere alle classi A26 e A27 con MasterMnemosineit

Chi possiede una laurea in Ingegneria può accedere alle classi di concorso A26 e A27 per insegnare Matematica o Matematica e Fisica. Per il 2026 sono stati aggiornati i requisiti necessari, tra cui i crediti formativi universitari richiesti. È possibile verificare gratuitamente il proprio piano di studi attraverso il portale di MasterMnemosine.it, che fornisce strumenti utili per controllare la conformità dei requisiti. Le procedure di accesso e i criteri di ammissione sono stati definiti dalle norme vigenti per l’anno scolastico 2026.

Hai una laurea in Ingegneria e vuoi insegnare Matematica o Matematica e Fisica? Ecco i requisiti aggiornati 2026 per accedere alle classi di concorso A26 e A27, i CFU richiesti e come verificare gratuitamente il proprio piano di studi con Master Mnemosine. Molti laureati in Ingegneria si chiedono se sia possibile insegnare matematica o fisica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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