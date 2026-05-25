Massimo Lovati ha ottenuto un risultato deludente alle elezioni a Vigevano, arrivando ultimo. Dopo lo scrutinio, Lovati ha scherzato con un altro candidato, Pino Rinaldi, dicendo che era stato previsto il suo piazzamento finale. La sua candidatura, che aveva attirato attenzione in passato, si è conclusa con un risultato negativo. Lovati, ex avvocato coinvolto in un noto caso giudiziario, non ha ottenuto il consenso sperato.

Avventura politica da dimenticare per Massimo Lovati alle elezioni comunali di Vigevano: l’ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco si è candidato a sindaco con la lista Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo, arrivando ultimo. Avventura da dimenticare, o forse no dal momento che il diretto interessato, in collegamento con Ignoto X su La7, ci ha scherzato sopra: “Il mio pronostico era quello di arrivare ultimo: ci ho azzeccato”. Pino Rinaldi scherza con Massimo Lovati Massimo Lovati candidato sindaco di Vigevano Perché Massimo Lovati si è candidato con Marco Rizzo Pino Rinaldi scherza con Massimo Lovati Così il conduttore di Ignoto X su La7, Pino Rinaldi, ha scherzato con Massimo Lovati in collegamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Lovati delude alle elezioni a Vigevano e scherza con Pino Rinaldi: "Pronosticato di arrivare ultimo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massimo Lovati entra in politica, con quale partito si candida alle elezioni

Massimo Lovati si candida a sindaco di Vigevano: l’ex avvocato di Andrea Sempio con Democrazia Sovrana PopolareMassimo Lovati, conosciuto per le sue apparizioni televisive legate al caso di Garlasco, annuncia la sua candidatura a sindaco di Vigevano con il...

Caso Garlasco, scontro in tv tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati infiamma il dibattito giudiziarioScontro a Quarto Grado sul caso Garlasco e i soldi agli avvocati Nella puntata di venerdì 22 maggio di Quarto Grado, su Rete Quattro, un duro scontr ... assodigitale.it

Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel...Battibecco tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone durante una puntata di Quarto Grado dedicata al delitto di Garlasco ... virgilio.it