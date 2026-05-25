Un ragazzo di 16 anni è scomparso nel territorio di Martina Franca. La famiglia ha diffuso un appello sui social, chiedendo aiuto per rintracciarlo. L’ultima volta che è stato visto è stato a scuola, e da quel momento non si hanno più sue notizie. La famiglia ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine o a inviare messaggi privati. La preoccupazione è molto alta tra i familiari.

Scrive Antonio Colucci: Aiutatemi vi prego.lui è Luca mio figlio adottivo che stamane ha fatto filone a scuola e dalle 14 30 non abbiamo più sue notizie.vi prego chiunque lo veda o abbia sue notizie vi prego di contattarmi in prv oppure alle forze dell’ordine.siamo preoccupati da morire..non commenti inutili vi prego solo veri segnali grazie anticipatamente. Abbiamo pubblicato la foto del minore al solo scopo di favorirne il riconoscimento per segnalare alla famiglia qualcosa di utile. Chi dovesse avere informazioni ritenute utili non esiti a comunicarle alle forze dell’ordine. L'articolo Martina Franca: sedici anni, scomparso L'appello proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Martina Franca: sedici anni, scomparso L'appelloAiutatemi vi prego…lui è Luca mio figlio adottivo che stamane ha fatto filone a scuola e dalle 14 30 non abbiamo più sue notizie…vi prego chiunque lo veda o abbia sue notizie vi prego di contattarmi i ... noinotizie.it

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