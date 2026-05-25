Negli anni Sessanta, Marco Pannella scriveva per il quotidiano Il Giorno, descrivendo la Parigi della moda e dei film. Prima di diventare figura politica di rilievo, si occupava di cultura e tendenze, mostrando un interesse per le tematiche sociali e i cambiamenti culturali dell’epoca. Successivamente, è noto per aver guidato campagne referendarie e promosso diritti come il divorzio, l’aborto e le riforme sul sistema carcerario.

Milano – Marco Pannella, il leader radicale, l’uomo dei referendum, della frontiera dei diritti: divorzio, aborto, carceri. L’istintivo corsaro della politica che con un pugno di voti e un manipolo di militanti assalta spada al fianco i bastimenti dei partiti, della prima e della seconda repubblica. Prima di quella vita, dopo quella da goliarda, un’esistenza breve e significativa a Parigi, da corrispondente di costume per Il Giorno. Interviste a cantanti, racconti fra il leggero e il sociale, ritratti di una città già pronta alla rivoluzione sessuale e alla contestazione. Qui di seguito riproduciamo l’intervista pubblicata il 19 dicembre 1962 con Marie-France Pisier, allora 18enne, celebre per essere stata scelta come una “non-Lolita“ dal regista François Truffaut per il suo “ L’amore a vent’anni“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Pannella, la vita prima della politica: quando negli anni Sessanta raccontava ai lettori del Giorno la Parigi della moda e dei film

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MARCO PANNELLA: La folle storia del padre dell'antiproibizionismo LEGGI DESCRIZIONE

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Marco Pannella è morto dieci anni fa. Da allora mancano le sue battaglie, anticipatrici e visionarie, che hanno cambiato l’Italia, a partire da divorzio e aborto. Basti dire che ancora non c’è la legge sul fine vita. E in giro non c’è proprio un altro come lui x.com

Marco Pannella andava sostenuto da vivo, non da mortoL'ammirazione dei tanti solo a dieci anni dalla morte. Che ce ne facciamo? Il problema è non aver condiviso le sue idee e le sue battaglie. huffingtonpost.it

Dieci anni fa moriva Marco Pannella, l'omaggio di 'Nessuno tocchi Caino' per ricordarloOggi, 19 maggio 2026, ricorre il decennale dalla morte di Marco Pannella. 'Nessuno tocchi Caino' celebra la ricorrenza, anche simbolicamente, con la decisione di stabilire la sua nuova sede a Roma in ... adnkronos.com