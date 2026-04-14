‘Marco Pannella La passione della politica’ presentazione del libro di Piero Ignazi

Giovedì 16 alle 17.30, nella libreria Libraccio di Ferrara, si terrà la presentazione del libro di Piero Ignazi dedicato a Marco Pannella. L’evento fa parte del ciclo ‘La nuova vecchia politica’ e prevede la discussione sulla figura di Pannella, con un approfondimento sulla sua attività politica e il suo ruolo nel panorama italiano. La presentazione è aperta al pubblico e gratuita.

Giovedì 16 (ore 17.30), presso la libreria Libraccio di Ferrara, per il ciclo ‘La nuova vecchia politica’, Piero Ignazi presenta ‘Marco Pannella. La passione della politica’. In dialogo con Andrea Pugiotto, Franco Corleone, Mario Zamorani e Mirella Parachini. Letture di Marcello Brondi. Un libro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ‘Sogni e avventure sulle Alpi’, presentazione del libro di Piero FerraresiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sono ambientati nella Val Di Fiemme i racconti di Piero Ferraresi raccolti...