Quando qualcosa si rompe, la domanda non è se si può aggiustare, ma se ne vale la pena. È Cocci il titolo del decimo episodio di I Cesaroni – Il ritorno, in onda stasera in tv alle 21.30 su Canale 5. Cocci come i frammenti di ceramica caduta sul pavimento, un’immagine che non lascia spazio all’interpretazione. Qualcosa si spezza, e non riguarda solo i piatti del ristorante. Il nuovo appuntamento con la settima stagione della serie diretta e interpretata da Claudio Amendola va in onda lunedì 25 maggio su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere anche tutte le puntate già trasmesse. Dodici episodi ambientati nel quartiere romano della Garbatella, dove vive la famiglia più caotica d’Italia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Marco confessa il tradimento: Virginia è a un bivio. Stasera in tv l'episodio "I cocci" de "I Cesaroni - Il ritorno": qualcosa si rompe, forse per sempre

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