Marco confessa il tradimento | Virginia è a un bivio Stasera in tv l' episodio I cocci de I Cesaroni - Il ritorno | qualcosa si rompe forse per sempre
Un personaggio confessa di aver tradito, lasciando un’altra persona in una situazione di incertezza. Stasera in televisione va in onda l’episodio “I cocci” della serie “I Cesaroni - Il ritorno”, il decimo della stagione. Nel racconto si affronta il tema di una rottura irreversibile, senza indicazioni su una possibile riparazione. La puntata andrà in onda alle 21, e il titolo fa riferimento a un momento di frattura tra i personaggi.
Quando qualcosa si rompe, la domanda non è se si può aggiustare, ma se ne vale la pena. È Cocci il titolo del decimo episodio di I Cesaroni – Il ritorno, in onda stasera in tv alle 21.30 su Canale 5. Cocci come i frammenti di ceramica caduta sul pavimento, un’immagine che non lascia spazio all’interpretazione. Qualcosa si spezza, e non riguarda solo i piatti del ristorante. Il nuovo appuntamento con la settima stagione della serie diretta e interpretata da Claudio Amendola va in onda lunedì 25 maggio su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere anche tutte le puntate già trasmesse. Dodici episodi ambientati nel quartiere romano della Garbatella, dove vive la famiglia più caotica d’Italia. 🔗 Leggi su Amica.it
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