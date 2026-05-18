I silenzi di Marco la festa per Adriano | amori in crisi e imprevisti a catena stasera in tv nel nono episodio di I Cesaroni - Il ritorno
Quando qualcuno tace, in casa Cesaroni, tutti se ne accorgono. E il silenzio di Marco, sempre più cupo e distante dopo il rientro da Milano, sta diventando impossibile da ignorare. Perché questo è il caso in cui le cose non dette pesano quanto quelle urlate. Ecco che cosa succede nella nuova puntata di I Cesaroni – Il ritorno, stasera in tv. Così, anche una festa di compleanno può trasformarsi in un piccolo campo di battaglia. Perché lo sappiamo bene che la famiglia più amata della Garbatella non ha mai fatto le cose a metà: nemmeno quando si tratta di complicarsi la vita. L’appuntamento con il nono episodio di I Cesaroni – Il ritorno, dal titolo La sensazione giusta, è stasera in tv alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it
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Una notte a Manhattan. Un after party. Poi la scomparsa di Joey Comunale. Un caso che ancora oggi colpisce per le contraddizioni, i silenzi e tutto ciò che quella notte sembra aver nascosto. Elisa De Marco racconta le vicende nella nuova puntata del podcast - Facebook facebook
Nel cuore delle Alpi Giulie, la Val Raccolana è un susseguirsi di acqua, roccia e silenzi che raccontano la natura più selvaggia del #FVG. © Marco Lerussi x.com
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