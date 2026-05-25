Maranello Food Fest tre giorni di sapori divertimento e incontri per tutti

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, Piazza Amendola e il Parco Due ospitano il Maranello Food Fest, un evento di tre giorni dedicato a cibo, intrattenimento e incontri. La manifestazione è parte del primo appuntamento del Giugno Maranellese, organizzato dal Consorzio 'Terra del Mito' con il supporto dell’amministrazione comunale. L’evento coinvolge numerosi espositori e attività pensate per un pubblico di tutte le età.

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Nel fine settimana, da venerdì 29 a domenica 31 maggio, con il Maranello Food Fest scatta in Piazza Amendola e al Parco Due il primo appuntamento del Giugno Maranellese, organizzato dal Consorzio 'Terra del Mito' in collaborazione con l'Amministrazione comunale.Per tutto il week end ogni sera -. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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