Mamma e figlie uccise a Villa Pamphili Kaufman rifiuta le medicine | Non è aggressivo non si può fare il tso

Un uomo accusato del duplice omicidio di una donna e di una bambina a Villa Pamphili è stato incontrato in ospedale dal suo avvocato. Nonostante abbia rifiutato le medicine, il legale riferisce di averlo trovato migliorato e di non considerarlo aggressivo. Kaufman ha dichiarato di non voler assumere farmaci, sostenendo che non si può applicare il trattamento sanitario obbligatorio.

Il legale dI Kaufman, accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia, oggi lo ha incontrato in ospedale e, nonostante il rifiuto delle cure, afferma di vederlo migliorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Madre e figlia uccise a villa Pamphili, inizia il processo e Kaufmann ride in aula

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