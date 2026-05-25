È stata convocata una persona coinvolta nel caso di madre e figlia trovate avvelenate a Pietracatella. Il duplice decesso avvenuto nel piccolo comune molisano resta avvolto nel mistero, con indagini in corso. La convocazione si inserisce nelle verifiche in atto per chiarire le cause e le responsabilità legate all’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’accaduto.

Il caso del duplice decesso avvenuto a Pietracatella, un piccolo e solitario comune situato nel cuore del Molise, continua a tingersi di giallo e ad arricchirsi di dettagli sempre più inquietanti. L’intera comunità locale è ancora sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Antonella Di Ielsi, una donna di cinquant’anni, e di sua figlia Sara Di Vita, una ragazza di appena quindici anni. Le due donne sono morte a brevissima distanza l’una dall’altra, precisamente tra il ventisette e il ventotto dicembre dell’anno scorso, a causa di quello che gli inquirenti considerano a tutti gli effetti un gravissimo caso di avvelenamento da... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma e figlia avvelenate, è svolta: “Convocata proprio lei”

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