Alessandra Mussolini ha visitato la madre malata dopo mesi. La donna si trovava in una struttura di assistenza e la visita è durata alcune ore. La notizia si aggiunge alle vicende pubbliche dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dove ha partecipato per settimane tra tensioni e confronti, fino alla vittoria finale nel reality condotto da Ilary Blasi.

Per settimane il pubblico del Grande Fratello Vip ha seguito ogni mossa di Alessandra Mussolini, tra tensioni, confronti e momenti emotivi, fino alla vittoria nel reality condotto da Ilary Blasi. Un trionfo che ha chiuso un percorso televisivo intenso e divisivo, ma anche capace di catturare l’attenzione puntata dopo puntata. Ma, finiti i riflettori, restava una domanda più personale di qualsiasi classifica: dov’era sua madre? L’assenza di Maria Scicolone non era passata inosservata e rendeva ancora più atteso il loro ritrovarsi, avvenuto il 23 maggio, lontano dalle telecamere ma carico di significato. Una distanza che pesa più della finale. Le due non si vedevano da tempo, precisamente da prima dell’ingresso di Alessandra nella Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma tu…”. Alessandra Mussolini va dopo mesi a trovare la mamma malata ed ecco cosa scopre

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GFVIP Malore in diretta per Alessandra Mussolini le immagini eloquenti ecco cosa le è successo

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Antonella elia se hele e gatta morta,stronza ecc tu che sarai Menomale che al gf a vinto alessandra mussolini #HelenaXThe50 #helevier x.com

Una giovane Alessandra Mussolini reddit

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