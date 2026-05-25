Ma tu… Alessandra Mussolini va dopo mesi a trovare la mamma malata ed ecco cosa scopre VIDEO

Il 23 maggio, Alessandra Mussolini ha incontrato di nuovo la madre, Maria Scicolone, dopo diversi mesi. La visita è avvenuta dopo che Mussolini, vincitrice del Grande Fratello Vip, aveva già avuto contatti con la madre in passato. Non sono stati forniti dettagli sulla condizione di salute della madre o sui motivi della visita. La notizia è stata diffusa tramite un video condiviso sui social.

Personaggi Tv, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, che l’ha vista vincitrice, Alessandra Mussolini ha rivisto la madre Maria Scicolone il 23 maggio. L’incontro, avvenuto lontano dalle telecamere, è stato successivamente documentato attraverso un video condiviso sui social. Durante la permanenza nella Casa, la presenza della madre non era emersa pubblicamente e la distanza tra le due era nota: non si vedevano da prima dell’ingresso di Mussolini nel reality. Il ricongiungimento è avvenuto a fine programma, in un contesto privato. Chi è Maria Scicolone: età e legami familiari. Maria Scicolone, nata nel 1938, è la madre di Alessandra Mussolini ed è anche la sorella di Sophia Loren. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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