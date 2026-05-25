Durante un ricovero in Italia, il musicista dei King Crimson ha raccontato di aver vissuto un episodio surreale: mentre si trovava in ospedale, gli stavano facendo una depilazione ai testicoli, nonostante avesse un problema al cuore. Fripp ha spiegato di essersi anche calato i pantaloni davanti a una suora, descrivendo la scena come incredibile e memorabile.

Ci sono esperienze indimenticabili sia nel bene che nel male. Ma quello che ha vissuto il musicista dei King Crimson, Robert Fripp, in Italia, come lui stesso racconta alla rivista musicale Uncut ha dell’incredibile. Tutto è avvenuto a fine aprile 2025. “Quando ho avuto l’infarto- ha affermato – l’ho scambiato per un bruciore di stomaco. Ho volato a Milano per un corso con 100 membri dell’ Orchestra of Crafty Guitarists e uno di loro mi ha portato al pronto soccorso perché un suo amico aveva avuto qualcosa di simile. Mi hanno attaccato a un monitor e subito dopo questo caro uomo mi ha depilato le palle. Ma perché se ho un problema al cuore mi stavano depilando le palle?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma perché se ho un problema al cuore mi stavano depilando le palle? Davanti a una suora mi sono calato i pantaloni”: Robert Fripp racconta del ricovero in Italia

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