Luke Derrick è stato annunciato come la nuova figura di riferimento nel settore del menswear inglese. La notizia è stata diffusa tramite la newsletter di moda di GQ Italia, chiamata In Fashion Terms. La pubblicazione si rivolge a un pubblico interessato alle tendenze e alle novità del settore, offrendo aggiornamenti e approfondimenti su figure emergenti e sviluppi nel mondo della moda maschile.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Anche se è nato a Oxford, Luke Derrick conosce l’italiano. «È un po’ arrugginito», mi ha scritto tramite DM il giorno prima della nostra call su Zoom. Quando circa ventiquattro ore dopo glielo ricordo, mi dice che «quella parte si trova a metà della sua storia». Prima di arrivarci, quindi, bisogna partire dall’inizio. «Sono finito nel mondo del design di moda un po’ per caso. Da adolescente ero continuamente alla ricerca di un’uniforme che mi appartenesse e in cui mi potessi nascondere. Ad esempio, mi sono ritrovato a fare molto sport, soprattutto canottaggio», mi inizia a raccontare Derrick dal suo studio londinese. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Luke Derrick è la nuova speranza del menswear inglese

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