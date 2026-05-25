Lucignano ko agrodolce per Ferracani | Ottenuto più di quanto pensassi Auguri al sindaco Sicuranza

Notizia in breve

Il candidato di Lucignano Adesso ha ammesso di aver ottenuto più voti di quanto si aspettasse, ma ha comunque perso contro il suo avversario. Juri Sicuranza ha conquistato la carica di sindaco, mentre Ferracani ha fatto gli auguri al vincitore. La differenza tra i due candidati si è attestata su un margine che ha determinato l’esito elettorale. La comunicazione è arrivata tramite una dichiarazione pubblica del candidato sconfitto.