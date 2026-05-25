Lucignano ko agrodolce per Ferracani | Ottenuto più di quanto pensassi Auguri al sindaco Sicuranza
Il candidato di Lucignano Adesso ha ammesso di aver ottenuto più voti di quanto si aspettasse, ma ha comunque perso contro il suo avversario. Juri Sicuranza ha conquistato la carica di sindaco, mentre Ferracani ha fatto gli auguri al vincitore. La differenza tra i due candidati si è attestata su un margine che ha determinato l’esito elettorale. La comunicazione è arrivata tramite una dichiarazione pubblica del candidato sconfitto.
Il candidato Matteo Ferracani della lista Lucignano Adesso commenta la sconfitta, ha vinto infatti il competitor Juri Sicuranza. Ferracani ha ottenuto il 34,13%: “Un risultato superiore al previsto, pensavo che ci saremmo fermati attorno al 30. Vuol dire che in otto anni abbiamo fatto una buona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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