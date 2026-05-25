Lotto centra un ambo da 50mila euro | festa grande nel Napoletano

Un giocatore del Lotto nella provincia di Napoli ha vinto circa 50.000 euro con un ambo nelle estrazioni del weekend. La schedina vincente è stata giocata in una ricevitoria locale. La vincita riguarda una combinazione di numeri estratti durante le sessioni di gioco del Lotto e del 10eLotto, che si sono svolte nei giorni scorsi. La notizia è stata comunicata dall’ente che gestisce le estrazioni, senza ulteriori dettagli sulla schedina o sulla modalità di gioco.

La fortuna fa tappa in Campania nelle estrazioni del weekend di gioco del Lotto e del 10eLotto. Maxi premio in provincia di Napoli. A Sant’Antonio Abate, come riporta AgiMeg, un giocatore ha vinto 50.000 euro grazie all’ambo 45-90 sulla ruota Nazionale. La ricevitoria fortunata è quella di via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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