Lotti e Giovanardi a segno Il Fiorano in semifinale
Durante la partita, il Fiorano ha battuto Traversetolo 2-0, assicurandosi il passaggio alle semifinali. I gol sono stati segnati da Lotti e Giovanardi. La formazione schierata comprende Poli, giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Pattuzzi, Cavoli, Cigarini, Nicioli, Lotti e Calò. L'incontro si è concluso con la vittoria del Fiorano, che ha ottenuto il risultato decisivo nel secondo tempo.
FIORANO 2 T. TRAVERSETOLO 0 FIORANO: Poli, Giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Pattuzzi, Cavoli, Cigarini (87’ Giglioli), Nicioli (81’ Giovanardi), Lotti (95’ Zanti), Calò (90’ Pellati). A disp. Varieschi, Kwakye, Malavasi, Fornasari, Rivi. All. Virgilio. TRAVERSETOLO: Grossi, Genitoni (80’ Traina), Oliviero (68’ Fisicaro), Capanni, Spagnoli (87’ Monteleone), Grendene, Cavalca (80’ Cortelazzi), D’Addio, Mastrangelo, Orlandini, Panaro (75’ Rama). A disp. Francia, De Waal, Ciccotto, Zavaroni. All. Delmonte. Arbitro: Fabbri di Cesena Reti: 74’ Lotti, 86’ Giovanardi Note: spettatori 250 circa. Nessun ammonito Il sogno Promozione del Fiorano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Lotti e Giovanardi a segno. Il Fiorano in semifinalePlayoff regionali, la squadra di Virgilio batte il Traversetolo per 2 a 0. Ora i biancorossi sono nelle magnifiche quattro e si giocano il pass promozione. . msn.com
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