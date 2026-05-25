lotti e giovanardi a segno il fiorano in semifinale

Notizia in breve

Durante la partita, il Fiorano ha battuto Traversetolo 2-0, assicurandosi il passaggio alle semifinali. I gol sono stati segnati da Lotti e Giovanardi. La formazione schierata comprende Poli, giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Pattuzzi, Cavoli, Cigarini, Nicioli, Lotti e Calò. L'incontro si è concluso con la vittoria del Fiorano, che ha ottenuto il risultato decisivo nel secondo tempo.