L'analisi evidenzia come la strategia di Stellantis nei mercati statunitensi sia influenzata dalle scelte e dall’eredità di Marchionne. La società ha adottato un modello di gestione che coinvolge fusioni e alleanze tra Europa, America e Cina, con obiettivi di espansione e consolidamento. La presenza in Nord America rimane centrale, mentre le collaborazioni internazionali sono in crescita. La strategia si evolve in un contesto di cambiamenti globali nel settore automobilistico.

Ad Auburn Hills il nome di Sergio Marchionne continua a circolare nei corridoi come succede con certe figure che smettono di occupare una stanza ma continuano a determinare le conversazioni. Ogni volta che Stellantis torna a discutere di America, fabbriche e strategia industriale, quel fantasma riappare. Marchionne aveva compreso molto presto dove si sarebbe spostato il centro dell’industria automobilistica. Gli Stati Uniti rappresentavano il nodo decisivo, sia per dimensione del mercato sia per capacità industriale. Quando prende in mano Fiat nel 2004 trova un gruppo in difficoltà, ma costruisce una visione che punta rapidamente verso Detroit e verso Chrysler, intuendo che senza una massa critica globale il sistema europeo non avrebbe retto alla competizione futura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’ombra di Marchionne sulla strategia Usa di Stellantis: industria, fusioni e futuro dell’auto tra America, Europa e Cina

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