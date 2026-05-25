L’Okasa sfiora l’impresa | ora serve solo vincere
Una squadra di calcio a cinque ha perso per 4-3 contro una rivale in una partita disputata tra le mura di casa. La formazione schierata ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Carturan, Isa Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin, Bordacchini, Taina Santos, Ciccalè, Kondo, Pesaresi, Gregori e Scoponi. La gara si è conclusa con una vittoria per l’avversaria, lasciando l’Okasa a un passo dal raggiungere un risultato importante. Ora, per ottenere il traguardo desiderato, serve solo una vittoria nel prossimo incontro.
okasa falconara 3 cmb futsal 4 OKASA: Carturan, Isa Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin; Bordacchini, Taina Santos, Ciccalè, Kondo, Pesaresi, Gregori, Scoponi. All. Domenichetti CMB FUTSAL: Dibiase, Taty, Renata, Vanin, Marta; Cimarosa, Belli, Boutimah, Valendino, Ion, Carpineta, Lopopolo. All. Neri Arbitri: Ottaviani (Trieste), Moro (Latina), Romeo (Roma 2); crono: Filannino (Jesi) Reti: 21’ Vanin, 21’15’’ Vanin, 23’45’’ Isa Pereira, 25’54’’ Boutimah, 28’40’’ Elpidio, 36’32’’ Marta, 37’57’’ Elpidio Note: amm. Elpidio L’Okasa Falconara accarezza l’impresa, vende cara la pelle ma viene superata di misura (3-4) dalla Cmb Futsal. Finisce con il tributo del PalaBadiali alle Citizens, gara-1 delle semifinali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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