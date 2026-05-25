L’Okasa sfiora l’impresa | ora serve solo vincere

Notizia in breve

Una squadra di calcio a cinque ha perso per 4-3 contro una rivale in una partita disputata tra le mura di casa. La formazione schierata ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Carturan, Isa Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin, Bordacchini, Taina Santos, Ciccalè, Kondo, Pesaresi, Gregori e Scoponi. La gara si è conclusa con una vittoria per l’avversaria, lasciando l’Okasa a un passo dal raggiungere un risultato importante. Ora, per ottenere il traguardo desiderato, serve solo una vittoria nel prossimo incontro.