L’anno scorso, il film di Steven Spielberg, Lo squalo — che ha dato origine al moderno blockbuster estivo al momento della sua uscita il 20 giugno 1975 — ha celebrato il suo 50° anniversario, con tanto di riedizioni nelle sale cinematografiche e una mostra all’Academy Museum of Motion Pictures con materiale d’archivio. Per festeggiare anche quest’anno è stata organizzata una reunion del cast, che è già storia. Purtroppo tra tutti, l’attore Richard Dreyfuss non parteciperà, per cause esterne. Vediamo perchè. Alla reunion de Lo Squalo saranno presenti quasi tutti. Parliamo di Jeffrey Kramer, Carla Hogendyk, Steven Searle e Jonathan Searle, Ted Grossman, Carl Gottlieb, Greg Dole, lo scenografo Joe Alves, l’autore di Designing Jaws Dennis Prince e l’artista che ha realizzato il poster concettuale Robert Tanenbaum. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Lo squalo’: a breve la reunion del cast che farà la storia. Purtroppo Richard Dreyfuss non parteciperà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubEveryone Laughed at His Fishing Skills—Then He Hooked a Priceless Antique

Notizie e thread social correlati

Federer e Nadal, il match da record che farà la storia del tennis.Federer e Nadal si sono affrontati in un match che entrerà nella storia del tennis per i record raggiunti.

Sanremo 2027, De Martino al lavoro sul cast: il primo colpo è la reunion dei ManeskinA nove mesi dall’edizione 2027 di Sanremo, Stefano De Martino si sta occupando della selezione del cast.

Lo Squalo, reunion epica: Steven Spielberg e Richard Dreyfuss insieme per celebrare John WilliamsSteven Spielberg, Richard Dreyfuss e John Williams si sono incontrati a poco più di 50 anni dal debutto de Lo Squalo. La reunion dell'iconico trio è avvenuta in occasione dell'inaugurazione del John ... comingsoon.it

Lo Squalo, Richard Dreyfuss non era la prima scelta di Steven Spielberg: Mi ha convinto George LucasSteven Spielberg ha ammesso che Richard Dreyfuss non era la sua prima scelta per Lo Squalo. Grazie all'intercessione provvidenziale di George Lucas, l'attore ha ottenuto il ruolo di Matt Hooper e ... comingsoon.it