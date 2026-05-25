A Casa Milan si è svolto un incontro importante dopo l’eliminazione dalla Champions League. Furlani e Moncada sono entrati nella sede del club, mentre il presidente ha deciso di azzerare il team dirigente. Si discute anche di un possibile cambio in panchina, con il ritorno di Allegri affiancato da Galliani. La situazione è in evoluzione e non sono stati ancora annunciati ufficialmente i nomi degli eventuali nuovi allenatori o quadri dirigenziali.

Ore decisive e di fortissima tensione in casa rossonera. Dopo la sconfitta contro il Cagliari e il verdetto della mancata qualificazione alla prossima Champions League, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è pronto a varare una rivoluzione totale, toccando quadri societari e staff tecnico. Sono tutti a rischio: da Furlani e Moncada a Tare e Allegri (che ieri ha preso tempo quando gli hanno chiesto di parlare del suo futuro). La redazione di PianetaMilan.it, con i suoi inviati sul posto, segue l'evolversi della situazione societaria minuto per minuto. Rimani aggiornato in diretta su tutti i movimenti, i faccia a faccia e le decisioni sul futuro del club "Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rivoluzione panchina e quadri dirigenti: Conte possibile. Furlani lascia la sede

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