LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 7-5 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | black out prolungato del magiaro!!!

Notizia in breve

Durante la partita, il giocatore ungherese ha subito un blackout prolungato che ha influenzato il suo rendimento. La sfida tra Berrettini e Fucsovics si trova attualmente con il punteggio di 6-7, 7-5, 4-1 a favore di Berrettini. La partita è in corso nel torneo di Roland Garros 2026 e può essere seguita in diretta. Sono attivi aggiornamenti sulla partita tra Paolini e Yastremska, iniziati alle 11.