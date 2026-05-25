LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 7-5 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | black out prolungato del magiaro!!!

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita, il giocatore ungherese ha subito un blackout prolungato che ha influenzato il suo rendimento. La sfida tra Berrettini e Fucsovics si trova attualmente con il punteggio di 6-7, 7-5, 4-1 a favore di Berrettini. La partita è in corso nel torneo di Roland Garros 2026 e può essere seguita in diretta. Sono attivi aggiornamenti sulla partita tra Paolini e Yastremska, iniziati alle 11.

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