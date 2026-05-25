LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 7-5 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | black out prolungato del magiaro!!!
Durante la partita tra Berrettini e Fucsovics a Roland Garros, il giocatore ungherese ha subito un blackout prolungato, che ha causato un'interruzione nel suo gioco. La sfida, iniziata con Fucsovics che ha vinto il primo set al tie-break, è proseguita con Berrettini che ha vinto il secondo set e si trova ora in vantaggio 3-1 nel terzo. La diretta continua con aggiornamenti sulla partita e su altre sfide in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Sbaglia di rovescio Berrettini. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Doppio fallo pure del romano. 15-0 Non controlla la risposta il magiaro in chop. 3-1 Si sblocca Fucsovics. 40-30 Prima al corpo a segno. Quantomeno ha servito in percentuale questa volta. 30-30 No vabbè. Ma che fa! Settimo doppio fallo! Meglio per noi. Ma allucinante questo giocatore. 30-15 Palla corta folle ma vincente. 15-15 Doppio fallo. Si è paurosamente inceppato Fucsovics. 15-0 Non risponde di rovescio Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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