LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 7-5 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | black out prolungato del magiaro!!!

Notizia in breve

Durante la partita tra Berrettini e Fucsovics a Roland Garros, il giocatore ungherese ha subito un blackout prolungato, che ha causato un'interruzione nel suo gioco. La sfida, iniziata con Fucsovics che ha vinto il primo set al tie-break, è proseguita con Berrettini che ha vinto il secondo set e si trova ora in vantaggio 3-1 nel terzo. La diretta continua con aggiornamenti sulla partita e su altre sfide in corso.