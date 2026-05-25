LIVE Berrettini-Fucsovics 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il torneo del romano!
Il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con la partita tra Berrettini e Fucsovics, che attualmente vede il giocatore ungherese in vantaggio per 1-0. La sfida è in corso sul campo principale, con il pubblico presente. La diretta continua con altri incontri, tra cui quello tra Paolini e Yastremska, che si svolge dalle 11. Gli aggiornamenti sulla partita sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Smorzata vincente! 1-1 A quindici Berrettini! 40-15 Contro smorzata vincente. 40-0 Sfonda di dritto il romano! 30-0 Prima vincente! 15-0 Lungo il rovescio del magiaro. 0-1 Ai vantaggi Fucsovics. A-40 Non risponde sulla seconda di rovescio Matteo. 40-40 Gratuito, di dritto! 40-30 Forza l’errore di rovescio Berrettini. 40-15 Servizio e dritto pesante Fucsovics. 30-15 Prima vincente. 15-15 Lungo il dritto di Fucsovics. 15-0 Errore di dritto del romano. Fucsovics al servizio! 11:02 Precedenti che vedono il romano aventi per 2-1 ma mai si sono affrontati sui campi in terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Berrettini vs Fucsovics | Roland Garros 2026 Match Tracker & Commento in Diretta
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