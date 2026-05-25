LIVE Berrettini-Fucsovics 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il torneo del romano!

Notizia in breve

Il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con la partita tra Berrettini e Fucsovics, che attualmente vede il giocatore ungherese in vantaggio per 1-0. La sfida è in corso sul campo principale, con il pubblico presente. La diretta continua con altri incontri, tra cui quello tra Paolini e Yastremska, che si svolge dalle 11. Gli aggiornamenti sulla partita sono disponibili in tempo reale.