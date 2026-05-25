LIVE Berrettini-Fucsovics 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | una sola chance di break nel 1° set

Notizia in breve

Nel primo set del match tra Berrettini e Fucsovics a Roland Garros 2026, il punteggio è 5-6. Fucsovics ha servito per il set, avendo una sola chance di break. La partita è in corso e il punteggio resta stabile fino a questo momento. La diretta continua con aggiornamenti su altri incontri e risultati.