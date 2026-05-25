LIVE Berrettini-Fucsovics 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | una sola chance di break nel 1° set
Nel primo set del match tra Berrettini e Fucsovics a Roland Garros 2026, il punteggio è 5-6. Fucsovics ha servito per il set, avendo una sola chance di break. La partita è in corso e il punteggio resta stabile fino a questo momento. La diretta continua con aggiornamenti su altri incontri e risultati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio e benedizione! 15-0 Servizio esterno da destra a segno! 5-6 A quindici Fucsovics. 40-15 Servizio dritto e comoda volèe. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Comoda chiusura di Fucsovics dopo la deviazione del nastro. 15-0 Servizio a segno Fucsovics. Tie-break che pare inevitabile. 5-5 Ace! 40-0 Palla corta vincente! 30-0 Non risponde sulla seconda Fucsovics. 15-0 Grande soluzione anomala di dritto di Berrettini! 4-5 Servizio vincente. 40-30 Ahia, si ferma sul nastro il dritto di Berrettini, che si è spostato all’ultimo sul dritto e ha sbagliato la scelta e la difficile esecuzione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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