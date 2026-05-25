Lite in piazza Vittorio Veneto | uno dei due aggredisce anche gli agenti scatta il divieto di dimora a Salerno

Durante una lite in piazza Vittorio Veneto, un uomo ha aggredito anche gli agenti intervenuti, opponendo resistenza e danneggiando un veicolo della polizia. L’arresto è avvenuto nella notte del 22 maggio da parte della Squadra Volanti. Dopo l’arresto, è stato emesso un divieto di dimora nel comune di Salerno per il cittadino straniero coinvolto.

E' accusato di resistenza, violenza e danneggiamento ai danni di pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento aggravato ai beni dello Stato, un cittadino straniero, arrestato nella notte del 22 maggio dalla Polizia di Stato, con il personale della Squadra Volanti della Questura di Salerno. In. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Busto Arsizio, il video dell'auto che sfonda la vetrina di Piazza Vittorio Emanuele

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