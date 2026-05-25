L’insolita Matera – leggende e misteri tra i sassi
Sabato 30 maggio alle 17.30 si svolgerà l’evento “L’insolita Matera – Leggende e Misteri tra i Sassi”. La manifestazione promette di raccontare aspetti poco noti della città, concentrandosi su storie e misteri legati ai sassi e alle sue leggende. L’iniziativa invita i partecipanti a scoprire un lato diverso e meno conosciuto di Matera, tra narrazioni e aneddoti legati alla sua storia e cultura.
Sabato 30 maggio - ore 17.30L’INSOLITA MATERA – Leggende e Misteri tra i SassiMatera come non l’avete mai ascoltata. Un percorso affascinante tra i Sassi alla scoperta del volto più enigmatico della città: leggende popolari, superstizioni, magia ed esoterismo si intrecceranno tra vicoli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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