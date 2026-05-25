Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 17.30 si svolgerà l’evento “L’insolita Matera – Leggende e Misteri tra i Sassi”. La manifestazione promette di raccontare aspetti poco noti della città, concentrandosi su storie e misteri legati ai sassi e alle sue leggende. L’iniziativa invita i partecipanti a scoprire un lato diverso e meno conosciuto di Matera, tra narrazioni e aneddoti legati alla sua storia e cultura.