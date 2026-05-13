Tra misteri e leggende | a Erchie torna l' appuntamento con Bicincittà

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, ad Erchie si svolgerà nuovamente “Bicincittà”, evento organizzato dalla Uisp che coinvolge appassionati di sport, mobilità sostenibile e esplorazioni del territorio. La manifestazione, giunta alla sua data storica, prevede percorsi in bicicletta attraverso i paesaggi locali e attività dedicate a promuovere uno stile di vita più sostenibile. L’evento si ripete ogni anno, attirando numerosi partecipanti di diverse età.

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ERCHIE - Domenica 17 maggio 2026 torna a Erchie “Bicincittà”, la storica manifestazione targata Uisp dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla scoperta del territorio. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Erchie e la collaborazione dell’Asd Mtb Bikers Erchie.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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