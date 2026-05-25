Lino Guanciale ottiene il premio Franco Enriquez per l’interpretazione nel Miracolo a Milano, mentre la trasposizione teatrale di Paolo Di Paolo e dell’attore stesso si trasforma in un volume edito dal Piccolo Teatro e dal Saggiatore. Il legame tra le pagine scritte e la vita del palcoscenico si è ulteriormente consolidato con questo progetto che ha oltre 25mila spettatori riuniti in un solo mese di repliche. La regia di Claudio Longhi ha saputo trasformare la narrazione in una fiaba teatrale articolata in un prologo e in 29 capitoli. Questo lavoro rappresenta un esempio significativo di come la drammaturgia possa dialogare con la letteratura, creando un ponte tra la composizione testuale e l’impatto visivo della messa in scena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lino Guanciale: il successo del Miracolo a Milano arriva in libreria

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Lino Guanciale: il successo a teatro e in tv - Splendida Cornice 12/03/2026

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