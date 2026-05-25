L’eliminazione dalla fase a eliminazione diretta dell’Europa League comporta per la Juventus una perdita superiore ai trenta milioni di euro rispetto a quanto avrebbe incassato partecipando alla Champions League. La differenza di guadagni tra le due competizioni si traduce in un impatto significativo sui ricavi del club. La cifra rappresenta una perdita considerevole in termini di entrate, evidenziando le conseguenze economiche di un risultato sportivo negativo in questa competizione.

di Luca Fioretti Juve in Europa League, il piazzamento finale certifica il pesante verdetto economico: persi oltre trenta milioni rispetto alla Champions. Il pareggio nel derby della Mole ha fatto calare il sipario sul campionato della Juventus, decretando il sesto posto definitivo in classifica e l’ufficialità dello scenario europeo per la prossima stagione. I bianconeri dovranno ripartire dall’ Europa League, un verdetto del campo che non soltanto ridimensiona le ambizioni sportive immediate di mister Spalletti, ma che comporta soprattutto un pesantissimo contraccolpo per le casse societarie, costringendo la Vecchia Signora a fare i conti con una realtà finanziaria decisamente più austera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - L’Europa League è un verdetto pesante soprattutto a livello economico: quanti soldi entrano nelle casse della Juve. L’analisi

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