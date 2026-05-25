L’Erede la nuova serie turca arriva su Canale 5 | trama cast e quando in TV

Un nuovo serial drammatico turco sta per debuttare su Canale 5. L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Ça?r?s? ) sta per arrivare sulla rete ammiraglia Mediaset, riportando sul piccolo schermo volti ormai ben noti anche al pubblico italiano, e promette di tenerci compagnia per tutta l’estate. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando arriverà in TV. L’erede, trama della nuova serie turca di Canale 5. La serie segue le vicende del giovane chirurgo Serhat che – dopo aver sposato Melek (la donna che ama) – è costretto a tornare nella sua terra natale e unirsi a Yildiz con un rito religioso. Il giovane si trova al centro di una faida familiare, ed è diviso tra dovere, amore e tradizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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LErede nuova serie turca in arrivo su Canale 5 !

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