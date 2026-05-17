L’estate di Canale 5 continua a parlare turco. Dopo il successo delle dizi che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico italiano, Mediaset è pronta a lanciare Far Away, titolo internazionale della serie Uzak Sehir, un nuovo melodramma che unisce passioni, segreti familiari e tradizioni radicate. La storia di Alya, una donna costretta a lasciare il Canada per affrontare un passato che non ha scelto, promette di diventare uno dei titoli più discussi della stagione televisiva. La serie, già fenomeno in patria, arriva in Italia con un cast amatissimo e una trama che intreccia sentimenti, conflitti e colpi di scena. Quando andrà in onda Far Away? Chi sono i protagonisti della nuova dizi? E quali dinamiche familiari accenderanno la storia? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Far Away arriva su Canale 5: quando va in onda, cast e trama della nuova serie turca Uzak ?ehir

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