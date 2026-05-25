LEGO Batman Guida completa ai veicoli | Dove trovarli come ottenerli e quali usare

Notizia in breve

Nel videogioco LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, i veicoli sono elementi chiave del gameplay. I giocatori possono trovare e sbloccare vari mezzi, alcuni nascosti in aree specifiche, altri ottenibili completando missioni o sfide. Tra i veicoli disponibili ci sono Batmobile, Batboat e Batwing, utilizzabili per superare ostacoli e affrontare nemici. La scelta del veicolo dipende dalla situazione e dal livello di gioco.