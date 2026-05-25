Legami con Iran e Hamas | il report Usa accende i fari sugli attivisti Spuntano anche Lucano e Ilaria Salis
Un rapporto del Network Contagion Research Institute evidenzia legami tra attivisti, Iran e Hamas. Tra le persone coinvolte c’è Susan “Medea” Benjamin, menzionata nelle carte del rapporto. Il documento si focalizza sulle connessioni tra alcuni attivisti e gruppi di sostegno a organizzazioni considerate terroristiche. Sono stati individuati anche altri nomi, tra cui Lucano e Ilaria Salis. Il rapporto analizza le attività e le relazioni di questi attivisti, senza approfondire motivazioni o implicazioni.
C’è un nome che ritorna nelle carte raccolte dal Network Contagion Research Institute (Ncri): Susan “Medea” Benjamin. Fondatrice di CodePink, volto storico dell’attivismo pacifista americano, la donna oggi è indicata dal report come il perno di un sistema di fondazioni, organizzazioni e iniziative internazionali che, secondo i ricercatori, meriterebbe l’attenzione delle autorità statunitensi. Un dossier che, come riporta l’Adnkronos, mette insieme documenti fiscali, registri telefonici e atti pubblici per ricostruire una presunta rete di influenza ritenuta vicina alle narrazioni di Teheran, Hamas e Cuba. Il rapporto si intitola “Following the Benjamins”, gioco di parole tra il cognome della protagonista e l’espressione americana che invita a “seguire i soldi” (“follow the money”, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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