Legami con Iran e Hamas | il report Usa accende i fari sugli attivisti Spuntano anche Lucano e Ilaria Salis

Notizia in breve

Un rapporto del Network Contagion Research Institute evidenzia legami tra attivisti, Iran e Hamas. Tra le persone coinvolte c’è Susan “Medea” Benjamin, menzionata nelle carte del rapporto. Il documento si focalizza sulle connessioni tra alcuni attivisti e gruppi di sostegno a organizzazioni considerate terroristiche. Sono stati individuati anche altri nomi, tra cui Lucano e Ilaria Salis. Il rapporto analizza le attività e le relazioni di questi attivisti, senza approfondire motivazioni o implicazioni.