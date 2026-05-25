L’economia della Grande Sorella

Due locali vicini tra loro si trovano a vivere situazioni molto diverse, come se fossero destinati a percorsi opposti. La vicinanza non garantisce certo successo o stabilità per entrambi, evidenziando come le sorti di imprese vicine possano divergere drasticamente. La situazione mette in luce le disparità che si possono creare anche tra attività che condividono lo stesso spazio e mercato.

di Annamaria Spina Esistono strade in cui due locali vivono uno accanto all’altro come fossero due destini opposti. Stessa città, stessa fascia di prezzo, stessa qualità apparente. eppure uno è pieno: rumore, file, bicchieri che si alzano, telefoni accesi, persone che aspettano persino in piedi pur di entrare. L’altro, a pochi metri di distanza, rimane quasi vuoto, silenzioso, impercettibile. L’economia classica direbbe che il mercato premia il migliore, la realtà contemporanea, però, racconta qualcosa di più complesso. spesso il mercato premia il più frequentato. Non è più soltanto la qualità a generare domanda. è la domanda stessa a creare valore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Greater Noida Dowry Death Case Victim's Family Demands Encounter

Notizie e thread social correlati

Addio alla grande cantante: era la sorella della leggenda della musicaÈ venuta a mancare a 73 anni Moya Brennan, cantante, autrice e arpista nota per il suo ruolo nel gruppo musicale Clannad.

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini parla della famiglia: le lacrime per la lettera della sorella | Video MediasetDurante la trasmissione del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini ha condiviso un momento di forte emozione, parlando della sua famiglia.

Temi più discussi: L'America di Trump - La grande frattura; L'intricata mappa del tesoro di Matteo Messina Denaro che non indica soldi e neanche un caveau; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini: Ho sofferto il peso del mio cognome | Poi l'abbraccio con la sorella; Una parte di me è morta con te, l’addio della sorella di Gianluca a Ostiense.

Grande Fratello, Rasha vuole abbandonare? Il retroscena dopo il post della sorella/ Come sta oraRasha vuole lasciare il Grande Fratello? La reazione della gieffina dopo lo scontro social tra la sorella e l'ex fidanzato Negli ultimi giorni Rasha Younes è finita al centro di una forte polemica, ... ilsussidiario.net

Grande Fratello, i regali dell’ex fidanzato di Rasha. La sorella sbotta: Non posso più tacereRasha Younes al centro della polemica al Grande Fratello 2025. La sua liaison con Omer ha scatenato il caos nella Casa più spiata d’Italia e le rivelazioni dell’ex fidanzato Manuel Milano hanno ... dilei.it