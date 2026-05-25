Un video diffuso mostra attivisti della Flotilla insultati da un ministro israeliano, mentre vengono anche sottoposti a presunte torture. Le immagini sono state censurate, ma hanno suscitato scalpore tra i media e le organizzazioni internazionali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle accuse di torture o alle frasi offensive pronunciate dal ministro. La diffusione del video ha acceso una discussione pubblica sulla condotta delle autorità israeliane.

Ha fatto scalpore il video degli attivisti della Flotilla insultati dal ministro israeliano Ben-Gvir. Ma l’Occidente non si è mai mobilitato per l’agonia riservata da Hamas alla soldatessa Noa Marciano, catturata il 7 ottobre. La cui storia orribile qui nessuno conosce. Sarebbe il caso di abolire il ministero della Cultura. Potremmo liberarci di una serie di ministri che alternano mediocrità sempre presente a saltuarie storie pruriginose. Potremmo risparmiare i soldi spesi a sovvenzionare film inguardabili e difatti non guardati. Potremmo evitare di profanare Venezia e la sua irraggiungibile bellezza con quella infame boiata che è la Biennale, dove lo zuzzurellone di turno - questa volta è una tizia finlandese - viene a esporre degli escrementi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le torture degli islamisti vengono censurate

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