Un articolo pubblicato dal New York Times, scritto da Nicholas Kristof, ha suscitato discussioni per aver trattato le condizioni nelle carceri israeliane. Kristof, noto per il suo ruolo di corrispondente di guerra e vincitore di due Premi Pulitzer, descrive le presunte violazioni e abusi. La pubblicazione ha generato reazioni e opinioni contrasting, portando alla luce tensioni legate alle rappresentazioni dei fatti e alle accuse rivolte alle autorità. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra diverse narrazioni sui conflitti in quella regione.

L’articolo del New York Times sugli abusi nelle carceri israeliane, firmato da Nicholas Kristof, corrispondente di guerra e vincitore di due Premi Pulitzer, segna un punto di non ritorno, collocandosi a metà tra il libello medievale e il caso Dreyfus. Kristof raccoglie testimonianze di ex detenuti palestinesi che accusano guardie, soldati israeliani e uomini dello Shin Bet di violenze sessuali sistematiche all’interno del sistema carcerario e, fin qui, non ci sarebbe nulla di strano, se le accuse fossero provate. A seguire, però, il testo rilancia (e qui veniamo al punto dolente) anche accuse secondo cui alcuni detenuti palestinesi avrebbero subito aggressioni sessuali tramite l’uso di cani da parte delle guardie israeliane: il che getta un’ombra sulla credibilità dell’intero articolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il New York Times e la propaganda degli islamisti contro Israele

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Rogan ignorierte die Islamisierung von NYC – bis jetzt!

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