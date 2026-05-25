Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 25 maggio 2026
Oggi nei quotidiani sportivi in edicola, le prime pagine mostrano le notizie principali. Tuttosport apre con la vittoria di una squadra italiana in Champions League, mentre Corriere dello Sport riporta i risultati delle finali di campionato. La Gazzetta dello Sport si concentra sui rinnovi contrattuali dei giocatori più noti e sui record stabiliti durante le partite recenti.
Tare annuncia: «Modric? Penso che rimarrà. Il mio futuro? Siamo pagati per fare risultati, da domani pianificheremo tutto» Calciomercato Roma: perché Gasperini potrebbe avallare la cessione di Matias Soulé. Motivi e retroscena Gasperini, missione Champions compiuta! La gioia del tecnico nel postpartita: «Una locomotiva forte ci ha portato a questo risultato» Serie A, tutti i verdetti dell’ultimo turno: Juve e Milan in Europa League, Roma e Como in Champions! Si salva il Lecce Chi è Yan Diomande, sostituto di Salah al Liverpool. Cifre monstre da 100 milioni, la sua storia e la sua carriera Vergara Napoli, futuro già in bilico: offerta da 30 milioni dalla Premier League! Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Le NOTIZIE di oggi: 20 MAGGIO
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Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 1 maggio 2026Oggi i giornali sportivi in edicola sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.
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RASSEGNA STAMPA 24 MAGGIO Buona domenica con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola a Rimini e San Marino. Sfogliale tutte qui: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa facebook
Le prime tre pagine di un'idea di sei pagine reddit
Le prime pagine di oggiLa notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è la trattativa fra Iran e Stati Uniti per arrivare alla fine della guerra in Medio Oriente, che dopo giorni di speranza per ... ilpost.it