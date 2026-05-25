Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 25 maggio 2026

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi nei quotidiani sportivi in edicola, le prime pagine mostrano le notizie principali. Tuttosport apre con la vittoria di una squadra italiana in Champions League, mentre Corriere dello Sport riporta i risultati delle finali di campionato. La Gazzetta dello Sport si concentra sui rinnovi contrattuali dei giocatori più noti e sui record stabiliti durante le partite recenti.

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