Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 25 aprile 2026

Oggi in edicola i principali quotidiani sportivi dedicano spazio alle notizie più rilevanti del giorno, con aggiornamenti su eventi, risultati e trasferimenti nel mondo dello sport. Tra le testate presenti in edicola ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, che riportano le ultime notizie sportive del 25 aprile 2026. In primo piano ci sono anche approfondimenti sui campionati nazionali e internazionali e le novità sui giocatori.

Cagliari, Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra, cosa succederà in estate Calciomercato Juve: spunta l’ipotesi John Stones per la difesa. Summit a Torino, ma ci sono due ostacoli nel possibile affare Calciomercato Inter: decisione presa per il riscatto di Akanji, ecco dove potrebbe giocare Dumfries nella prossima stagione Napoli, Conte dopo il 4-0 alla Cremonese: «Critiche eccessive per una squadra che ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa come ai tempi di Maradona. Lukaku? Nessuno è venuto a bussare» Cremonese, Giampaolo commenta la sconfitta col Napoli: «Alla squadra avevo chiesto di giocare con coraggio senza sottomettersi» McTominay esulta dopo Napoli Cremonese: «L’abbiamo uccisa nel primo tempo.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 25 aprile 2026 RASSEGNA STAMPA 25 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Notizie correlate Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 2 aprile 2026 Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 aprile 2026Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 19 aprile. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Conte rimanda la festaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 24 aprileLe prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 24 aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princi ... sampnews24.com Buongiorno, le prime pagine sportive di oggi #25aprile: "Sorloth sì al Milan"; "Conte rimanda la festa"; "Lewa un Tevez per Lucio" x.com Rassegna stampa: le prime pagine in foto di alcuni giornali salernitani del 25 aprile 2026 salernonotizie.it - facebook.com facebook