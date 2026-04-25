Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 25 aprile 2026

Da calcionews24.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in edicola i principali quotidiani sportivi dedicano spazio alle notizie più rilevanti del giorno, con aggiornamenti su eventi, risultati e trasferimenti nel mondo dello sport. Tra le testate presenti in edicola ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, che riportano le ultime notizie sportive del 25 aprile 2026. In primo piano ci sono anche approfondimenti sui campionati nazionali e internazionali e le novità sui giocatori.

Cagliari, Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra, cosa succederà in estate Calciomercato Juve: spunta l’ipotesi John Stones per la difesa. Summit a Torino, ma ci sono due ostacoli nel possibile affare Calciomercato Inter: decisione presa per il riscatto di Akanji, ecco dove potrebbe giocare Dumfries nella prossima stagione Napoli, Conte dopo il 4-0 alla Cremonese: «Critiche eccessive per una squadra che ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa come ai tempi di Maradona. Lukaku? Nessuno è venuto a bussare» Cremonese, Giampaolo commenta la sconfitta col Napoli: «Alla squadra avevo chiesto di giocare con coraggio senza sottomettersi» McTominay esulta dopo Napoli Cremonese: «L’abbiamo uccisa nel primo tempo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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RASSEGNA STAMPA 25 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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