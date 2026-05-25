Luciani ha parato bene contro Dal Cason e Arboleda, senza colpe sul gol subito, ma ha commesso qualche errore con i piedi. La giornata non è stata positiva per Mazzali, mentre Moretti ha sprecato l’opportunità di segnare l’1-1 nel finale.

LUCIANI 6. Para bene su Dal Cason e Arboleda e non ha colpe sul gol. Qualche errore più del solito coi piedi. IGLIO 6,5. Al netto di due errori in disimpegno da lui stesso poi rimediati, è tra i migliori in campo e nel finale trascina letteralmente la squadra in avanti. DALL’ARA 6. Chiude bene, anche se dietro qualche difficoltà in più la accusa. CASELLA 6,5. Perde il bomber avversario solo sull’occasione iniziale sventata da Luciani. MAZZALI 5. Giornataccia. Rispolvera troppi errori tecnici in impostazione che ultimamente aveva tralasciato. RICCI 6,5. Benone anche lui. E’ tignoso nei contrasti ed è il più pericoloso negli inserimenti sulla destra, che lo vedono provare un tiro e mettere la palla che Piccioni spreca sullo 0-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Giornata no per Mazzali, Moretti si divora l’1-1 nel finale

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