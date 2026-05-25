Le pagelle della Serie A 2025 26 | Allegri è la fine del suo calcio a Como spiegano come si fa

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella stagione 202526 di Serie A, il Milan ha ottenuto risultati molto deludenti, mentre la Juventus ha mostrato una performance considerata insufficiente. Il tecnico dell’Atalanta ha raggiunto una rivincita dopo periodi difficili. La Fiorentina si è distinta per una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative. La stagione si conclude con Allegri, allenatore della Juventus, che viene giudicato come ormai inadeguato, mentre a Como vengono illustrate nuove modalità di gestione e formazione.

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I principali voti della stagione alla Serie A: dal disastro del Milan alla pochezza della Juve, passando per la rivincita di Di Francesco e la pochezza della Fiorentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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