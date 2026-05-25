Le pagelle della Serie A 2025 26 | Allegri è la fine del suo calcio a Como spiegano come si fa

Notizia in breve

Nella stagione 202526 di Serie A, il Milan ha ottenuto risultati molto deludenti, mentre la Juventus ha mostrato una performance considerata insufficiente. Il tecnico dell’Atalanta ha raggiunto una rivincita dopo periodi difficili. La Fiorentina si è distinta per una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative. La stagione si conclude con Allegri, allenatore della Juventus, che viene giudicato come ormai inadeguato, mentre a Como vengono illustrate nuove modalità di gestione e formazione.