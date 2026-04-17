Nella giornata di oggi si sono disputate le partite della Serie A 202526, con il Como impegnato in trasferta contro il Sassuolo. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati di tutte le partite del campionato italiano, includendo anche il cammino della Juventus in questa stagione. I tifosi possono seguire gli sviluppi e i punteggi delle varie gare attraverso le dirette disponibili online.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Como ospite del Sassuolo

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