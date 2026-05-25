Le ipotesi alternative della difesa gettano dubbi su Loris Giuliano vedeva qualcosa di sbagliato nel rapporto tra i fratelli Bianchi

Notizia in breve

Nella 17esima udienza del processo in Corte d'Assise, si sono discusse le ipotesi alternative della difesa, sollevando dubbi su Loris. La difesa ha evidenziato che Giuliano avrebbe notato qualcosa di anomalo nel rapporto tra i fratelli Bianchi. Nel frattempo, l'udienza si è svolta nel pomeriggio di lunedì, concentrandosi sul caso di Louis Dassilva, imputato esclusivamente per l’omicidio di Pierina Paganelli.