Le ipotesi alternative della difesa gettano dubbi su Loris Giuliano vedeva qualcosa di sbagliato nel rapporto tra i fratelli Bianchi
Nella 17esima udienza del processo in Corte d'Assise, si sono discusse le ipotesi alternative della difesa, sollevando dubbi su Loris. La difesa ha evidenziato che Giuliano avrebbe notato qualcosa di anomalo nel rapporto tra i fratelli Bianchi. Nel frattempo, l'udienza si è svolta nel pomeriggio di lunedì, concentrandosi sul caso di Louis Dassilva, imputato esclusivamente per l’omicidio di Pierina Paganelli.
E' ripresa nel pomeriggio di lunedì la 17esima udienza del processo in Corte d'Assise a carico di Louis Dassilva unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Come nella prima parte, ad alternarsi nelle arringhe difensive sono stati gli avvocati del metalmeccanico senegalese. Gli avvocati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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