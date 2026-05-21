LAZIO-LECCE 2-0 | IN EVIDENZA | La crociera biancoceleste verso la vittoria | Serie A 2025 26

Nel match tra Lazio e Lecce, disputato all’Olimpico, la squadra di casa ha preso il comando del gioco fin dall’inizio. I biancocelesti sono passati in vantaggio con un gol di Guendouzi e hanno raddoppiato grazie a un’altra rete nel primo tempo. La formazione ospite ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare la via del gol. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per la Lazio.

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