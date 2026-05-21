LAZIO-LECCE 2-0 | IN EVIDENZA | La crociera biancoceleste verso la vittoria | Serie A 2025 26

Da justcalcio.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Lazio e Lecce, disputato all’Olimpico, la squadra di casa ha preso il comando del gioco fin dall’inizio. I biancocelesti sono passati in vantaggio con un gol di Guendouzi e hanno raddoppiato grazie a un’altra rete nel primo tempo. La formazione ospite ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare la via del gol. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per la Lazio.

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I padroni di casa avevano il pieno controllo della partita all’Olimpico e i gol di Guendouzi e Noslin in entrambi i tempi sono bastati per vedere.Guarda questo video su Youtube Confermata la squadra portoghese per la Coppa del Mondo mentre Ronaldo ha l’ultima possibilità di vincere il premio più grande del calcio © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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