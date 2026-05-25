Lavori al sottopasso e ai binari | i treni si fermano per 5 giorni chiude anche il passaggio a livello
Da venerdì 29 maggio a mercoledì 3 giugno, i treni tra Seveso e Camnago e Seveso e Meda saranno sospesi per cinque giorni. I lavori riguardano il sottopasso e i binari, con la chiusura del passaggio a livello. La circolazione ferroviaria sarà interrotta durante tutto il periodo, causando disagi ai pendolari. La ripresa è prevista per mercoledì 3 giugno.
Disagi in vista per i pendolari a causa dei lavori per la realizzazione del sottopasso. La circolazione ferroviaria lungo la tratta Seveso - Camnago e Seveso – Meda di FerrovieNord sarà interrotta a partire dalla fine del servizio di venerdì 29 maggio fino alla ripresa del servizio di mercoledì 3. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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