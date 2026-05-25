Lavori al sottopasso e ai binari | i treni si fermano per 5 giorni chiude anche il passaggio a livello

Notizia in breve

Da venerdì 29 maggio a mercoledì 3 giugno, i treni tra Seveso e Camnago e Seveso e Meda saranno sospesi per cinque giorni. I lavori riguardano il sottopasso e i binari, con la chiusura del passaggio a livello. La circolazione ferroviaria sarà interrotta durante tutto il periodo, causando disagi ai pendolari. La ripresa è prevista per mercoledì 3 giugno.