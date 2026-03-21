Miu Miu Camicia Righe | Eleganza Oversize e Dettagli in Oro

Miu Miu presenta una camicia a righe con taglio oversize, caratterizzata da dettagli in oro che arricchiscono il design. La linea offre un mix di eleganza e stile casual, puntando su un taglio ampio e dettagli metallici. Il capo si distingue per l’uso di tessuti di qualità e per le finiture curate, pensate per un look contemporaneo. L’articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione.

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