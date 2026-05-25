Un 19enne tunisino è stato presentato davanti al giudice per la convalida dell’arresto, accusato di aver accoltellato una donna nel sottopasso della stazione nel pomeriggio di sabato. L’episodio è avvenuto davanti a numerosi passanti, provocando anche un aumento della paura tra i residenti. La donna derubata ha scritto una lettera in cui racconta quanto accaduto. La procura ha contestato al giovane lesioni aggravate e porto di arma da offendere.

Accoltellato nel sottopasso della stazione davanti ai passanti del sabato pomeriggio: oggi in tribunale la convalida dell’arresto per il 19enne tunisino accusato di lesioni aggravate e porto di arma od oggetto atto ad offendere. Migliorano intanto le condizioni del 28enne gambiano ferito durante la lite: i medici gli hanno assegnato 14 giorni di prognosi. Il giovane fermato dalla polizia, già noto alle forze dell’ordine, comparirà davanti al giudice dopo l’aggressione esplosa in pieno centro, nella zona della stazione, sotto gli occhi di tanti che stavano attraversando il sottopasso nel pieno del passeggio del sabato pomeriggio. Tutto sarebbe nato durante un’uscita con tre ragazze italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’accoltellatore davanti al giudice. E nel sottopasso cresce la paura. La lettera di una donna derubata

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