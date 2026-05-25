L' abbraccio della falsa nipote che le ruba la catenina con la foto del figlio morto
Una donna è stata derubata della catenina d’oro con la foto del figlio morto da una ragazza che si è presentata come sua nipote. La giovane ha approfittato di un abbraccio con la vittima per sottrarle il gioiello. Si tratta di un episodio in cui la stessa ragazza aveva già commesso furti simili, spacciandosi per una parente.
La ragazza che abbraccia gli sconosciuti e sfila la catenina d’oro è tornata a colpire. E questa volta lo ha fatto spacciandosi per la falsa nipote. La vittima, purtroppo, si è accorta solo quando la giovane si era allontanata, con l’amara sorpresa di avere perduto quel monile al quale era appesa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
A Poor Girl Saved A Runaway Boy—Then The Single Dad CEO Spoiled Her Crazy
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