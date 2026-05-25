Sono stati stanziati fondi per le Guardie volontarie e i Carabinieri Forestali in Toscana. Questi finanziamenti serviranno a rafforzare le operazioni di tutela nelle riserve locali e nelle aree di grande valore come i Monti dell’Uccellina nel Parco regionale della Maremma. La decisione mira a migliorare la presenza e l’efficacia delle forze di controllo sul territorio. Le risorse saranno utilizzate per attività di sorveglianza, prevenzione e intervento nelle zone protette della regione.

La salvaguardia del patrimonio naturalistico toscano, dalle riserve locali fino ad aree di grande pregio come i Monti dell’Uccellina nel Parco regionale della Maremma, passa attraverso un sensibile rafforzamento dei presidi sul campo. Per l’anno 2026, la Giunta regionale ha varato un pacchetto di finanziamenti mirato a sostenere la vigilanza ecologica, puntando sull’impiego del volontariato e sul supporto alle forze dell’ordine. Il piano per le Guardie ambientali. Attraverso l’approvazione del recente Documento operativo annuale (Doa), l’amministrazione ha messo a disposizione un tesoretto di 48mila euro destinato ai cosiddetti ‘soggetti organizzatori’, ovvero quegli enti chiamati a gestire i parchi e le aree protette del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Toscana blinda il suo patrimonio naturale: fondi per le Guardie volontarie e i Carabinieri Forestali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I carabinieri forestali a Falcomics: lo spazio espositivo per illustrare le attività e sensibilizzare sul tema sostenibilitàI carabinieri forestali hanno partecipato a Falcomics, l'evento tenutosi a Falconara Marittima, all’interno di uno spazio dedicato all’esposizione.

Alla scoperta di cervi e tartarughe con i Carabinieri Forestali: due open day tra le riserve naturaliDue open day sono stati organizzati dai Carabinieri Forestali nelle riserve naturali di Punta Marina, in occasione della giornata nazionale del “Made...

Natura, legalità e biodiversità: aperto all’Aquila il villaggio dei Carabinieri ForestaliHa aperto oggi, nell’area antistante l’Auditorium del Parco Renzo Piano, il villaggio Natura CULTURA Legalità, l’iniziativa promossa dal Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise e ... laquilablog.it

Carabinieri Forestali Toscana, 72.200 controlli e 3.946 illeciti nel 2025Oltre 72.200 controlli, 21.590 persone controllate, 3.946 illeciti amministrativi contestati per 2,6 milioni di euro di sanzioni, 1.503 illeciti penali, 1.169 persone denunciate, cinque arrestate. E' ... ansa.it