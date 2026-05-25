Genova Industrie Navali prevede di chiudere il 2025 con un valore della produzione superiore a 500 milioni di euro, gestendo oltre 200 progetti di riparazioni e refit. La società sta investendo nella digitalizzazione dei cantieri navali e ha annunciato una collaborazione con Moons, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore. La crescita si concentra su costruzioni e riparazioni navali, che continuano a registrare un incremento significativo.

COSTRUZIONI e riparazioni navali a gonfie vele. Genova Industrie Navali (Gin) chiude il 2025 con oltre 500 milioni di valore della produzione e più di 200 progetti di riparazioni e refit all’attivo. Il 2026 si apre con sei unità navali in costruzione e con l’annuncio del nuovo investimento in Moons, innovation company attiva nei processi di trasformazione digitale. Fondato nel 2008, il gruppo è oggi uno dei principali protagonisti europei nei settori delle costruzioni, riparazioni, trasformazioni e demolizioni navali, nonché uno dei più rilevanti operatori privati della cantieristica in Italia. Conta 10 società controllate e 11 collegate, oltre 400mila metri quadrati di infrastrutture e 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La svolta digitale nei cantieri navali. GIN investe in Moons

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